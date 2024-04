Nach dem Großbrand in einer Firma im Braunschweiger Industriegebiet zieht die Rauchwolke Richtung Sachsen-Anhalt. Eine Warnung des Lagezentrums wurde inzwischen aufgehoben.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen mit einer Drehleiter einen Großbrand in einem Braunschweiger Industriegebiet.

Braunschweig/Magdeburg - Nach dem Großbrand in einem Industriegebiet in Braunschweig hat das Lagezentrum des Innenministeriums Sachsen-Anhalt die Warnung für Teile Sachsen-Anhalts inzwischen aufgehoben. Am Mittwochmittag folgte die Entwarnung des Lagezentrums, nachdem zuvor die Landkreise Harz, Börde und Mansfeld-Südharz wegen der Ausbreitung der Rauchwolke gewarnt worden waren. Nach ersten Erkenntnissen könne es zur Freisetzung von Chemikalien gekommen sein, teilte das Innenministerium mit. Bislang sei der Austritt von Aceton festgestellt worden.

Das Feuer brach am Dienstagmittag in einer Firma für die Entwicklung und Abfüllung von Aerosolen und Sprayprodukten in Braunschweig aus. Auf dem Betriebsgelände befand sich auch ein Erdtank mit 29.000 Litern brennbarem Gas. Es gab nach Angaben der Feuerwehr mehrere Explosionen, der Bereich um den Brandort wurde weiträumig abgesperrt. Es kam zu einer großen Rauchentwicklung. Fünf Menschen wurden den Angaben zufolge verletzt.