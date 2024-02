Chemnitz - Nach zwei Raubüberfällen in der Chemnitzer Innenstadt am frühen Donnerstagmorgen hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die beiden Teenager im Alter von 13 und 15 Jahre seien mithilfe einer Täterbeschreibung unweit der beiden Tatorte gefasst worden, teilte die Polizei am Donnerstag in Chemnitz mit.

Den Angaben zufolge wurde zunächst ein 58-Jähriger im Treppenhaus eines Parkhauses von zwei Jugendlichen dazu aufgefordert, ihnen Bargeld zu geben. Als dieser sich weigerte, sollen die Jugendlichen den Mann die Treppen hinuntergestoßen haben. Er alarmierte die Polizei und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Kurz darauf sei ein 55-Jähriger nicht allzu weit entfernt schwer verletzt aufgefunden worden. Auch ihn habe ein Jugendlicher angesprochen und von ihm Geld gefordert. Der Mann wurde außerdem zu Boden gestoßen und getreten. Ein Jugendlicher habe ihm das Portemonnaie abgenommen und sei geflohen.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.