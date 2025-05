Ein Hundertjähriger ist mit seinem Schwiegersohn in der Bremer Innenstadt unterwegs und wird von drei Männern überfallen. Die Täter haben es auf seine goldene Armbanduhr abgesehen.

Die Polizei sucht nach drei jungen Männern, die in Bremen einen Hundertjährigen überfallen haben. (Symbolbild)

Bremen - Ein Hundertjähriger ist in Bremen Opfer eines Raubüberfalls geworden. Drei Männer überfielen den Rentner und dessen 59-jährigen Schwiegersohn am Freitagabend in der Bremer Innenstadt, wie die Politei mitteilte. Dabei habe das Trio unter Anwendung von Gewalt eine wertvolle Armbanduhr entwendet. Der Hundertjährige wurde leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei hatte das Trio die beiden Männer gegen 19 Uhr in der Innenstadt überrascht. Einer der Täter habe den Senior am Arm festgehalten, brachte ihn zu Boden und schleifte ihn einige Meter über den Gehweg. Dann habe er ihm seine goldene Herrenarmbanduhr vom Handgelenk gerissen.

Ein zweiter Täter habe währenddessen den Schwiegersohn festgehalten, der Dritte soll Passanten abgelenkt haben. Anschließend flüchteten die Männer mit der Beute. Zum Wert machte die Polizei zunächst keine Angaben. Bei den Tätern handelte es sich nach Angaben der Polizei um drei junge Männer.