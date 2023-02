Potsdam - Zwei maskierte Räuber haben in Potsdam einen Juwelier überfallen und mehrere Menschen mit Reizgas und einem Hammer verletzt. Am Montagabend gegen 17.45 Uhr schlug einer der Täter mit einem Hammer auf eine Vitrine in dem Geschäft in Potsdam-Drewitz ein und griff eine Schmuck-Schatulle, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der zweite Täter sprühte Mitarbeitern und Kunden Reizgas ins Gesicht.

Ein Passant, der den Überfall mitbekam, stellte sich den Räubern, die aus dem Geschäft fliehen wollten, in den Weg, wie es weiter hieß. Bei einem Gerangel zwischen dem Täter und dem Passanten schlug der Räuber mit dem Hammer in Richtung des Gesichts des Passanten. Dieser erlitt eine Platzwunde, hielt den Täter aber zunächst weiter fest. Bei der Auseinandersetzung habe der Räuber neben dem Schmuck auch das Werkzeug und einen seiner Schuhe verloren.

Die beiden Männer konnten anschließend fliehen und stiegen an der Gerlachstaße in ein Auto. Von ihnen fehlte am Dienstag jede Spur. Die Mitarbeiter, Kunden und der Passant mussten laut Polizei nicht im Krankenhaus behandelt werden. Die Kriminalpolizei bittet Bürger, die Beobachtungen in Potsdam-Drewitz gemacht haben, um Hinweise.