Berlin - Ein Unbekannter hat einen Supermarkt in Berlin-Schöneberg überfallen und dabei einen Kassierer geschlagen. Der Mann betrat am Freitagnachmittag das Kassenhäuschen in dem Markt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er soll von dem 21-jährigen Kassierer das Öffnen der Kassenlade verlangt und auf ihn eingeschlagen haben. Ein 65-jähriger Kunde soll den Überfall bemerkt und versucht haben, den Angreifer durch Schläge auf den Kopf mit einem Schraubenzieher zu vertreiben - jedoch vergeblich. Die Kasse öffnete sich, der Räuber entnahm Geld und flüchtete unerkannt. Der Kassierer kam mit Kopfverletzungen zur Ambulanz ins Krankenhaus.