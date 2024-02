Nicht nur Geld, sondern auch seine Schuhe soll ein Mann in Erfurt Kriminellen überlassen. Diese ziehen auch ein Messer.

Erfurt - Unbekannte haben einen Mann in Erfurt mit einem Messer bedroht und bewusstlos geschlagen. Zuvor sollen die vier Männer Geld und die Schuhe des 46-Jährigen gefordert haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als der Mann nach dem Vorfall am Sonntagmorgen wieder zu sich kam, waren die Täter demnach mit dem Reisekoffer, dem Handy und der mit mehr als 1000 Euro bestückten Geldbörse des Mannes bereits geflohen. Der Mann sei nicht verletzt worden, hieß es.