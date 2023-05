Raub in Juweliergeschäft: Verdächtiger in U-Haft

Salzwedel - Nach einem Raub in einem Juweliergeschäft in der Salzwedeler Innenstadt sitzt der mutmaßliche Dieb nun in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ließ sich der 22-Jährige am Mittwochvormittag in dem Juweliergeschäft zunächst mehrere vergoldete Uhren im Gesamtwert von 350 Euro zeigen. Daraufhin soll er ein großes Messer gezogen und die Uhren an sich genommen haben. Anschließend sei er samt Diebesgut geflüchtet. Die Polizei habe mit Autos, zu Fuß und mittels Polizeihubschrauber in der gesamten Stadt nach dem Beschuldigten gesucht.

Am Mittwochnachmittag fanden Beamte den 22-Jährigen und beschlagnahmten das Messer und die gestohlenen Uhren. Am Donnerstag wurde der Beschuldigte demzufolge einem Haftrichter vorgeführt. Nun sitzt er in U-Haft.