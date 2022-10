Raub in Hamburger Nobelgeschäft

Diebstahl mit geklautem Auto: In der Hamburger Innenstadt ist über Nacht ein Wagen in das Schaufenster eines Luxusgeschäfts gekracht.

In der Hamburger Innenstadt ist am frühen Morgen mit einem Auto die Fassade eines Luxusgeschäfts zerstört worden - dort wurden anschließend Schmuck und Kleidung gestohlen.

Hamburg - Dreister Einbruch bei einer Edelboutique in Hamburg: Mit einem gestohlenen Auto sind bislang unbekannte Täter am Dienstagfrüh in das Schaufenster eines Nobelgeschäftes in der Innenstadt gefahren.

Nach dem Crash stahlen sie mehrere hochwertige Taschen und flüchteten zu Fuß, wie die Polizei in Hamburg mitteilte. Obwohl die Beamten mit 16 Streifenwagen nach den Dieben suchten, blieb die Fahndung zunächst erfolglos.

Die Polizei war auf den spektakulären Einbruch auf der Luxusmeile am Neuen Wall kurz vor 5.00 Uhr durch einen Zeugen aufmerksam gemacht worden, dem die gesprungenen Scheiben des Geschäfts und der davor stehende, beschädigte Audi 80 aufgefallen waren. Das Fahrzeug ist ersten Erkenntnissen zufolge vor dem Einbruch im Stadtteil St. Pauli gestohlen worden. Die Täter fuhren genau in den gläsernen Eingangsbereich in der Mitte der Ladenfront.

Wie viele Täter in das Geschäft eingebrochen sind und wie sie ausgesehen haben, war der Polizei zunächst nicht bekannt. Die Höhe des Sachschadens und der Wert des Diebesguts waren ebenfalls noch unklar.