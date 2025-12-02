Ein altes Handyfoto, ein Unbekannter im Laub und viele offene Fragen: Die Polizei bittet um Hilfe – kann jemand das Rätsel um den mysteriösen Mann lösen?

Oldenburg - Die Oldenburger Polizei sucht mit einem Foto nach einem mutmaßlichen Opfer eines Verbrechens. „Es könnte gut sein, dass die Person auf dem Bild tot ist“, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Beamten hoffen demnach auf Hinweise zur Identität des Mannes und zur Aufklärung seines mutmaßlichen Todes.

Die Ermittler hatten den Angaben zufolge ein sichergestelltes Handy ausgewertet und dabei das Bild mit dem unbekannten Mann entdeckt. Der Besitzer des Handys habe nichts damit zu tun, betonte der Polizeisprecher. Die Aufnahme sei der Person nur zugeschickt worden.

Auf dem Bild sei zu sehen, wie der Mann in einem Laubwald liegt. „Das Foto ist mindestens vier Jahre alt oder noch älter“, sagte der Polizeisprecher. Die Qualität sei so miserabel, dass die Ermittler kaum Rückschlüsse daraus ziehen könnten.

Die Polizei steht vor einem Rätsel, wann und wo das Foto entstand. „Das kann auch am anderen Ende der Erde aufgenommen worden sein.“ Andere Behörden hätten keine Hinweise gehabt. Der Aufruf an die Bevölkerung sei nun die letzte Hoffnung, mehr über den Unbekannten herauszufinden.