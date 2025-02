Der Oberbürgermeister der Oder-Stadt Frankfurt fährt zur Münchner Sicherheitskonferenz. Seine Kommune sieht er im engen Austausch mit dem polnischen Slubice in einer besonderen Rolle.

Rathauschef spricht in München über Sicherheitsrisiken

Es diskutiert am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz über sicherheitspolitische Auswirkungen auf Kommunen: Der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), René Wilke (parteilos). (Archivbild)

Frankfurt (Oder) - Der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), René Wilke, wird am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz an einem Austausch zur Sicherheitspolitik und Folgen für die Kommunen mitwirken. Sein Appell: Europa müsse weiter auf eine enge Kooperation setzen und dürfe sich nicht auseinanderdividieren lassen.

Die europäische Doppelstadt Frankfurt/Slubice nehme eine besondere Rolle ein in einer Zeit, in der Europa zunehmend auseinanderdrifte, sagte der parteilose Oberbürgermeister der Deutschen Presse-Agentur. In der aktuellen Weltlage habe Europa nur eine Chance, wenn es sich nicht „vereinzelt“.

Wilke sagte: „Wir sind Gegenmodell, weil wir auf Kooperation setzen mit Slubice.“ Die Oderstadt Frankfurt und das polnische Slubice sind nur durch den Fluss getrennt und eng miteinander verflochten. „Wir leben in einem Ort, wo es so plastisch wird, dass es uns schlechter geht, wenn wir gegeneinander arbeiten.“

Wilke ist in München zu einer Diskussionsrunde am Abend im Amerikahaus eingeladen, das in Zusammenarbeit mit der Sicherheitskonferenz außen- und sicherheitspolitische Veranstaltungen ausrichtet. Zuvor berichtete die „Märkische Oderzeitung“ über die Teilnahme des Frankfurter Oberbürgermeisters.

Die Münchner Sicherheitskonferenz dauert von Freitag bis Sonntag. Erwartet werden zu der Konferenz am kommenden Wochenende US-Vizepräsident J.D. Vance, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der US-Sondergesandte Keith Kellogg.