Bremen - Die Bremer Feuerwehrbeauftragte Sermin Riedel möchte eine neue Meldekultur bei der Feuerwehr etablieren. Hintergrund sind massive Vorwürfe gegen die Bremer Feuerwehr, die 2020 ans Licht kamen. Ein Beamter hatte rassistische und rechtsextremistische Nachrichten in Chats verbreitet. Außerdem sollen sich mehrere Feuerwehrmänner frauenfeindlich und sexistisch gegenüber einer Kollegin verhalten haben.

Riedel sagte bei der Vorstellung ihres ersten Tätigkeitsberichts für die Jahre 2022 und 2023: „Es müssen Verantwortlichkeiten klargestellt werden: Also wer muss eigentlich wann, warum, was melden und wem muss eigentlich wann, was, warum auffallen.“

Sexismus und rechte Chats - Bremer Feuerwehr in der Kritik

Mehrere Strafverfahren, Untersuchungen und Gespräche machten erst das Ausmaß der Fälle deutlich. „Die haben auch noch mal einige andere Dinge in der Feuerwehr Bremen zutage gefördert, wie diskriminierende Sprache oder problematische Aufnahmerituale“, berichtete Riedel. Die Feuerwehrbeauftragte will nun Vertrauen aufbauen, Rollen klären, die Kommunikation stärken und ein angstfreies Klima schaffen.

Antidiskriminierende Schulungen und Anlaufstellen

Die Feuerwehr bemüht sich, ein Bewusstsein für die Problematik zu schaffen und die Strukturen zu ändern. Es seien Schulungen für alle Mitarbeitenden geplant, sagte Riedel. Außerdem gebe es inzwischen einen eigenen Referenten für Diversität und Antidiskriminierung.

Neben der Aufarbeitung des Skandals nimmt die Feuerwehrbeauftragte Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern entgegen. Auch Mitarbeiter können sich an sie wenden, wenn sie übergriffiges Verhalten erleben oder Probleme mit Führungskräften haben. In den ersten beiden Jahren nahmen 46 Mitglieder der Feuerwehr das Angebot wahr.