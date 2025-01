Berlin - Mit 100 Kilometern pro Stunde ist ein Raser in Berlin durch eine Tempo-30-Zone gefahren. Ein anderer fuhr am Donnerstag mit 79 km/h ebenfalls viel zu schnell, wie die Polizei im Portal X mitteilte. Geblitzt wurden die beiden Autofahrer in der Lindenstraße und in der Scharnweberstraße. Bußgelder von 700 und 400 Euro erwarten sie, außerdem Fahrverbote von drei beziehungsweise einem Monat.