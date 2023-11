Zescha - Die Polizei hat nördlich von Bautzen einen Raser erwischt, der mit seinem Wagen doppelt so schnell unterwegs war, wie erlaubt. Die Polizei kontrollierte am Montag die Geschwindigkeit auf der B69 bei Zescha, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Das Tempolimit liegt demnach an der Stelle bei 60 Kilometer pro Stunde für Lkw und bei 70 Kilometer pro Stunde für alle weiteren Fahrzeuge. 44 Auto- und Lkw-Fahrer waren zu schnell unterwegs - darunter der Raser, der laut Polizei mit 137 Kilometer pro Stunde geblitzt wurde. Dem Fahrer drohen 600 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot, wie es hieß.