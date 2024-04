Raps blüht bereits auf vielen Feldern in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - In vielen Regionen in Sachsen-Anhalt leuchten die Felder schon gelb: Der Raps blüht in diesem Jahr früher als sonst. Ganz außergewöhnlich sei das aber nicht, sagte Erik Hecht, Sprecher des Landesbauernverbandes Sachsen-Anhalt. Derzeit blühe der Raps etwa ein bis zwei Wochen früher als üblich. Im vergangenen Jahr sei die Natur wegen einer Kälteperiode im Frühjahr besonders spät gewesen. Die Rapsblüte jetzt bewege sich aber zeitlich noch im Rahmen.

Raps ist nach Angaben des Bauernverbandes die wichtigste Ölpflanze. Im vergangenen Jahr wuchs sie auf etwa 11,5 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Sachsen-Anhalt.