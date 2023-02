Leipzig - Mehr als dreieinhalb Jahre nach seinem Abgang wird Ralf Rangnick am Mittwoch offiziell für seine Aufbauarbeit bei RB Leipzig geehrt und verabschiedet. Vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City wird der frühere Clubboss Oliver Mintzlaff eine Rede halten und den österreichischen Nationaltrainer für seine Arbeit danken.

„Er hat an dem, was hier entstanden ist, einen maßgeblichen Anteil. Was wir hier erleben dürfen, ist sehr, sehr viel Ralf Rangnick“, sagte Trainer Marco Rose. Der 46-Jährige war einst von Rangnick als Jugendtrainer nach Salzburg geholt worden und landete nach den Stationen in Dortmund und Mönchengladbach schließlich wieder in seiner Heimatstadt.

Die Bedeutung des einstigen Trainers und Sportdirektors hob auch Emil Forsberg hervor, der im Winter 2015 von Rangnick verpflichtet worden war: „Er hat immer an mich geglaubt, auch in schwierigen Zeiten. Seine Ideen haben überall funktioniert.“ Rangnick war 2019 von RB Leipzig zur Fußballsparte des Hauptsponsors gewechselt und verließ das RB-Netzwerk ein Jahr später ganz. Nach einer Aufgabe als Interimstrainer von Manchester United wurde der 64-Jährige im Juni 2022 als neuer Trainer Österreichs verpflichtet.

Ein Abschied von Rangnick war eigentlich schon früher eingeplant. Doch zuerst verhinderten Unstimmigkeiten mit der ehemaligen Chefetage die Ehrung, dann die Coronavirus-Pandemie. Auch am Mittwoch wird es nicht die große Party geben. Aufgrund von Auflagen der UEFA darf der Abschied nicht auf dem Rasen stattfinden, sondern nur am Rand des Spielfeldes. Zudem soll der Akt auf fünf Minuten begrenzt werden.