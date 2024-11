In der Rigaer Straße in Friedrichshain brennen Unbekannte Feuerwerkskörper auf Dächern ab. Als die Polizei eintrifft, attackieren sie sie mit Raketen und Steinen. Dann brennt es auf einem Balkon.

Berlin - Unbekannte haben in Berlin-Friedrichshain Polizisten mit Feuerwerkskörpern angegriffen und einen Balkon in Brand gesetzt. Die Beamten bemerkten am frühen Morgen kurz nach Mitternacht mehrere Menschen auf Hausdächern in der Rigaer Straße sowie in der Liebigstraße und Zellestraße, wie die Polizei mitteilte. Diese brannten dort demnach Raketen und Feuerwerksbatterien ab. „Eines der Häuser ist besetzt, aber nicht alle“, sagte eine Polizeisprecherin.Die Einsatzkräfte seien dann mit Feuerwerkskörpern beschossen und mit Ziegelsteinen beworfen worden, hieß es weiter. Niemand wurde verletzt. Auf einem Balkon in der Rigaer Straße brach ein Feuer wegen einer zuvor abgebrannten Rakete aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Angreifer flüchteten unerkannt. Der Grund für die Attacke ist unklar, der Staatsschutz ermittelt.Rund um die Rigaer Straße und die Liebigstraße kommt es seit Jahren immer wieder zu Straftaten durch Mitglieder der linksautonomen Szene. Vor einer Woche wurden Polizisten dort ebenfalls mit Feuerwerkskörpern angegriffen.