Berlin - Rammstein-Frontsänger Till Lindemann (61) geht im kommenden Jahr zum zweiten Mal auf Solo-Tournee. Ab Herbst 2025 stehen im Rahmen seiner Europatour „Meine Welt“ mindestens 20 Konzerte in Deutschland und anderen Ländern an, wie der Veranstalter mitteilte.

Auftakt ist demnach am 29. Oktober 2025 in Leipzig, Lindemanns Geburtsort. Anschließend stehen zunächst bis Ende des Jahres Shows unter anderem in Frankfurt, Dortmund, Dresden, Hamburg und München an, aber auch zum Beispiel in Amsterdam, London, Wien oder Budapest.

Die Tour werde nicht nur musikalisch, sondern auch mit einem „phänomenalen Bühnendesign“ Maßstäbe setzen, hieß es. Der Ticketverkauf startet am 18. November. Berlin, wo Lindemann unter anderem lebt, steht bislang nicht im Tourneekalender. Zuletzt spielte Lindemannn Solokonzerte in Nord- und Südamerika.