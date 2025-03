Der frühere Ministerpräsident von Thüringen und Rheinland-Pfalz, Bernhard Vogel, ist gestorben. Thüringens Ex-Regierungschef Ramelow erinnert sich an ihn als Wanderer zwischen West und Ost.

Erfurt - Thüringens früherer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat den verstorbenen Ex-Ministerpräsidenten Bernhard Vogel (CDU) gewürdigt. „Sein Satz: zuerst das Land, dann die Partei, wird alles überdauern“, schrieb Ramelow im Netzwerk X. Vogel sei „ein Verantwortungsträger in besonderen Zeiten“ gewesen. „Ein Ministerpräsident in zwei Bundesländern. Ein Wanderer nicht nur in der Natur, sondern auch zwischen West und Ost.“ Vogel war von 1992 bis 2003 Ministerpräsident von Thüringen, vorher war er von 1976 bis 1988 Regierungschef von Rheinland-Pfalz.