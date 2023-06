Nach einer Zwangspause wegen der Corona-Pandemie soll der Freistaat am Wochenende wieder zur großen Landesparty zusammenkommen. Dabei soll es in Schmalkalden beim Thüringentag durchaus auch um ernste Themen gehen.

Schmalkalden - Nach einer Corona-Pause hat Ministerpräsident Bodo Ramelow einen besonderen Thüringentag in Schmalkalden angekündigt. Das größte Landesfest verfüge dieses Mal über „eine Bandbreite, wie wir sie auf einem Thüringentag noch nie hatten“, sagte der Linken-Politiker am Dienstag in Schmalkalden. Von Freitag bis Sonntag richtet die südthüringer Fachwerkstadt den Thüringentag unter dem Motto „Thüringens grüner Tag“ aus. Fragen rund um die Themen Ernährung, Landwirtschaft, Klimawandel und Mobilität sollen aufgegriffen werden.

Die Stadt rechne mit mehreren 10.000 Gästen während der drei Veranstaltungstage, sagte Schmalkaldens Bürgermeister Thomas Kaminski (parteilos). Das Festgebiet sei über die Stadt verteilt, so dass sich die Besuchersituation entzerre. Beim Thüringentag 2019 in Sömmerda waren etwa 150.000 Besucher erwartet worden.

Eine Besonderheit sei dieses Jahr die enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren, betonten Ramelow und Kaminski. So beteiligt sich etwa die Hochschule Schmalkalden mit einem Infotag und öffnet am Samstag den Campus für einen Partyabend. Landwirtschaftliche Betriebe zeigen Technik und Tiere. Auch die Kirche ist mit an Bord: Für eine Kunstaktion werden 150 Bäume in die Stadtkirche geholt. Das Ganze werde visuell und akustisch untermalt, so Kaminski. Es wird etwas, „was die Welt noch nicht gesehen hat“, sagte der Bürgermeister.

Auch der Verzicht auf die üblichen kleinen Werbegeschenke, die sonst auf dem Thüringentag verteilt wurden, sei neu. Allein kleine Tüten mit Baumsamen sollen die Gäste erhalten. Ramelow lobte die Idee im Sinne der Nachhaltigkeit.

Wie gewohnt präsentieren sich auf Festmeilen und Bühnen Vereine, Schausteller, Einrichtungen und mehr. Angebote für Kinder sind auf Schloss Wilhelmsburg geplant, Sport-Angebote im Stadtpark. Auch Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen präsentieren sich. Ministerinnen und Minister sind für Gespräche vor Ort. Am Sonntag ist ein Festumzug geplant.

Am Samstag spielen die Singer- und Songwriterin Lotte und John Lees' Barclay James Harvest. Zum Programm gehören auch zwei Bezahlkonzerte: Ben Zucker und Andreas Berg treten in der Viba Nougat-Welt auf. Alle anderen Angebote seien kostenfrei, betonte Kaminski.

Ursprünglich war der Thüringentag 2021 in Schmalkalden geplant gewesen. Der Pandemie wegen musste die Veranstaltung aber verschoben werden. Neben Corona machten zuletzt auch steigende Preise und die Entwicklung am Energiemarkt die Vorbereitungen für das Landesfest schwierig, so Kaminski. Im Haushalt der Stadt seien 1,2 Millionen Euro eingeplant. Gerechnet werde mit rund 950.000 Euro an Einnahmen.