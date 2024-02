Ramelow schleppt Bier in den Landtag

Erfurt - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte am Freitag schwer zu tragen: Der 67-Jährige schleppte eine Kiste Bier stellvertretend für seine Landwirtschaftsministerin Susanna Karawanskij (Linke) in den Landtag. Diese war mit einer Warnweste der Bauern im Landtag aufgetreten - bei einer Aktuellen Stunde, die sich mit den Bauernprotesten befasste. Einen Tag später überreichten die vor dem Landtag protestierenden Landwirte dann Ramelow die Kiste Bier für Karawanskij. Die MInisterin war da nämlich schon in Berlin bei einer Bundesratssitzung.