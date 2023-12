Vier Kerzen brennen an einem Adventskranz bei der Weihnachtsfeier in der Suppenküche der Caritas.

Erfurt - Die Weihnachtsfeier im Tagestreff der Caritas in Erfurt hat an Heiligabend prominente Unterstützung erhalten: Ministerpräsident Bodo Ramelow nahm gemeinsam mit seiner Ehefrau Germana Alberti vom Hofe an der von der Caritas und der Gemeinschaft Sant’Egidio organisierten Feier teil. Der Linken-Politiker schenkte unter anderem Kaffee aus.

Der Caritas Tagestreff Erfurt versteht sich als Anlaufpunkt für Menschen in Not. Dort gibt es nicht nur Essensausgaben, sondern laut Website auch die Möglichkeit, Wäsche zu waschen und sich zu duschen. Sozialarbeiter bieten zudem anonym eund kostenfreie Beratung an.