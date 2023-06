Erfurt - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) gibt am Donnerstag (Sitzungsbeginn: 09.00 Uhr) im Landtag eine Regierungserklärung zum diesjährigen Thüringen Monitor ab. Die Studie zur politischen Kultur im Freistaat war unter anderem zu dem Ergebnis gekommen, dass weniger Menschen der Demokratie und den staatlichen Institutionen vertrauen. Demnach ist in Thüringen eine knappe Mehrheit der Bevölkerung mit der Demokratie unzufrieden. Schwerpunkt der Untersuchung lag diesmal auf politischer Kultur in Stadt und Land. Dabei fiel auf, dass Populismus in sehr ländlichen Gegenden erfolgreicher verfängt als in den Städten.