Dresden - Ralph Beckert ist erneut zum ehrenamtlichen Vorsitzenden des Landesbeirats für Inklusion in Sachsen gewählt worden. Der Landesbeirat ist die Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung in Sachsen, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Der Beirat berät den Landesbeauftragten sowie die sächsische Regierung bei der Entwicklung von Behindertenpolitik. Zum stellvertretender Vorsitzenden wurde Bernd Wiesner gewählt.