Berlin - Mehr als 15 Stunden nach dem Fund ist ein großes Raketengeschoss aus dem Zweiten Weltkrieg im Berliner Süden von der Polizei kontrolliert gesprengt worden. Der Sperrkreis im Stadtteil Marienfelde wurde am Freitagmorgen aufgehoben, teilte die Polizei mit. 56 Menschen, die die Nacht woanders verbringen mussten, konnten zurück in ihre Häuser, so die Polizei.

Zunächst waren die Sprengstoffexperten und Bombenentschärfer vom Landeskriminalamt (LKA)davon ausgegangen, dass es sich um eine 100 Kilogramm schwere Fliegerbombe handelt, die entschärft werden sollte. Das Geschoss war am Donnerstagnachmittag bei Bauarbeiten bei der S-Bahn-Haltestelle Buckower Chaussee gefunden worden. Es lag in der Zufahrt eines Supermarkt-Parkplatzes. Die Polizei twitterte daraufhin, die Bombe „muss noch heute entschärft werden“.

Ein Sperrgebiet mit einem Durchmesser von 500 Metern wurde am Abend eingerichtet. Darin befanden sich eine ganze Reihe Einfamilienhäuser sowie kleinere Firmen. Eine S-Bahnstrecke wurde unterbrochen, Busse fuhren Umwege. Die Feuerwehr teilte mit, sie sei mit 16 Einsatzkräften vor Ort und unterstütze die Maßnahmen.

Polizisten gingen von Tür zu Tür und forderten die Bewohner auf, den Sperrkreis zu verlassen. „Die Weltkriegsbombe muss vollständig freigelegt und teilweise gereinigt werden, bevor die Hochdruckwasserstrahlschneidmaschine zum Einsatz kommen kann. Bitte richten Sie sich auf eine lange Nacht außerhalb Ihres Hauses ein und suchen Sie sich ggf. eine alternative Übernachtung“, hieß es gegen 1.00 Uhr nachts.

Erst gegen 2.00 Uhr nachts war das Gebiet geräumt. Die Polizei bat in der Nacht und erneut am frühen Freitagmorgen um Geduld. Der Einsatz dauerte letztlich viele Stunden. Dann stellten sie fest, dass es nicht um eine Bombe ging, sondern um ein „Raketengeschoss“. Der Hochdruck-Wasserstrahl zum Entfernen des Zünders wurde nicht gebraucht. Statt einer Entschärfung wurde eine Sprengung beschlossen, die erfolgreich verlief. „Danke für Ihr Verständnis“, schrieb die Polizei gegen 9.00 Uhr am Morgen.