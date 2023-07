Schwedt - Vor etwas mehr als einem Jahr hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bei der Ölraffinerie PCK unter Buhrufen den Ausstieg aus russischem Öl verteidigt. Inzwischen hat sich die Situation in Schwedt deutlich beruhigt. Die Versorgung der Raffinerie fällt wegen des Öl-Embargos zwar schwächer aus, aber Kurzarbeit und spürbare Treibstoff-Engpässe an Tankstellen traten nicht ein. Bei der nicht-öffentlichen Betriebsversammlung an diesem Dienstag dürften dem Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner (Grüne), und Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) Pfiffe erspart bleiben.

Zudem tagt die Taskforce der Landesregierung zur Ölraffinerie auf dem Gelände des Unternehmens in Schwedt. Die Staatskanzlei in Potsdam kündigte eine Zwischenbilanz zur Situation und Belieferung der Raffinerie mit Rohöl an. Am Dienstagabend (18.00 Uhr) wollen Ministerpräsident Woidke, der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Kellner, und PCK-Geschäftsführer Ralf Schairer Stellung nehmen.

In den vergangenen Monaten wuchs die Zuversicht. Die Auslastung der Raffinerie erhöhte sich auch in diesem Sommer. Über den polnischen Hafen in Danzig kommt Öl. Seit Juli sollen zudem monatlich 100.000 Tonnen kasachisches Rohöl bis Ende 2024 geliefert werden. Im Juni erreichte PCK nach eigenen Angaben erstmals in diesem Jahr eine Auslastung von über 70 Prozent. Dennoch warten neue Baustellen.

Ein Thema bei den Beratungen in Schwedt wird die geplante Aufrüstung der Öl-Pipeline von Rostock nach Schwedt sein. Ein Förderantrag des Unternehmens dafür hatte sich verzögert. Vor kurzem hieß es nun, er werde dem Bundeswirtschaftsministerium Mitte Juli vorgelegt. Da die Kapazitäten bislang über diese Pipeline begrenzt sind, soll sie für etwa 400 Millionen Euro ausgebaut werden.

„Es sind erstmal die richtigen Weichen gestellt“, sagte der Bezirksleiter der Gewerkschaft IG BCE, Rolf Erler. Er sieht zwar noch „eine gewisse Anspannung“, äußerte sich aber zuversichtlich, dass die Aufrüstung der Öl-Pipeline von Rostock nach Schwedt nun in Gang komme. Ein schneller Baubeginn wäre gut, damit über diese Leitung mehr Rohöl nach Schwedt fließen könne.

Die Raffinerie PCK in Schwedt in der Uckermark versorgt große Teile des Nordostens Deutschlands mit Treibstoff. Sie verarbeitete bis Ende 2022 vor allem Rohöl aus Russland. Die Bundesregierung beschloss im Zuge der Sanktionen wegen des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, auf russisches Öl zu verzichten. Seitdem wurden neue Lieferwege gesucht. Langfristig sieht das Unternehmen seine Zukunft in grünem Wasserstoff.