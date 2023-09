Stendal/Magdeburg - An zwei Radwegen in der Altmark beginnen am Montag (4.9.) Sanierungsarbeiten. Auf einem rund 1,5 Kilometer langen Abschnitt von Stendal in Richtung Uenglingen entlang der Landesstraße 15 würden unter anderem Asphaltschichten erneuert, teilte das Ministerium für Infrastruktur und Digitales in Magdeburg mit. Das Land stelle gut 250.000 Euro zur Verfügung. Knapp vier Wochen Bauzeit seien eingeplant. Entlang der B107 zwischen Klietz und Scharlibbe würden die gleichen Arbeiten auf knapp 2,5 Kilometern Länge ausgeführt. Zudem würden an einem Durchlass neue Geländer montiert. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 325.000 Euro. Die Arbeiten sollen am 6. Oktober abgeschlossen sein.