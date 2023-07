Leipzig - Eine 62 Jahre alte Fahrradfahrerin hat bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter in Leipzig am Freitagmorgen schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei Leipzig am Sonntag mitteilte, wollte die Frau die Rehbacher Straße überqueren und missachtete nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines Transporters. Die beiden stießen demnach zusammen und die 62-Jährige stürzte. Der 51 Jahre alte Fahrer des Autos blieb laut Polizei unverletzt.