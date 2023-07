Toppenstedt - Der Fahrer des Radladers, mit dem vor rund zehn Tagen in Toppenstedt im Landkreis Harburg ein tödlicher Unfall geschah, war nüchtern. In der Blutprobe des 44-Jährigen seien keinerlei Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch den Konsum von Alkohol oder sonstigen berauschenden Substanzen gefunden worden, teilte die Staatsanwaltschaft Lüneburg am Dienstag auf Anfrage mit. Mit dem Gutachten zur Rekonstruktion des Unfalls wird demnach in einigen Wochen gerechnet.

Der 44-Jährige hatte bei einem Zeltlager am 24. Juni mehrere Kinder und einen 39-Jährigen in einer Transportbox an der Frontgabel seines Radladers herumgefahren. Die als Spaß für die Kinder gedachte Aktion endete tragisch: Auf einem Feldweg löste sich die Gitterbox. Die Insassen stürzten aus rund drei Metern Höhe hinab. Ein fünfjähriger Junge und der 39 Jahre alte Mann kamen ums Leben. Zehn weitere Kinder wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. An dem privat organisierten Vater-Kind-Zeltlager hatten rund 60 Menschen teilgenommen.