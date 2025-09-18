Zwei Menschen halten in der Nacht mit einem Radlader an einer Tankstelle, um Alkohol zu kaufen. Dann fährt das Duo weiter. Polizisten wollen das Gefährt stoppen - doch dieses räumt sich den Weg frei.

Werneuchen - In einem Radlader haben sich zwei Personen bei Werneuchen (Landkreis Barnim) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei zwei Streifenwagen gerammt. Eine Polizistin wurde dabei in der Nacht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Streifenwagen wurden beschädigt.

Das offenbar betrunkene Duo hielt ersten Erkenntnissen zufolge mit dem Radlader an einer Tankstelle und kaufte Alkohol. Alarmierte Polizisten entdeckten das Fahrzeug auf der Bundesstraße 158 und wollten es anhalten - doch die Insassen räumten sich nach Worten der Polizei mit dem Radlader den Weg frei. Anschließend sprangen die Täter aus dem Fahrzeug und liefen davon.

Eine Suche mit Polizeihubschrauber und Spürhund blieb ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei ermittelt. Neben der Identität der Insassen sei Gegenstand der Ermittlungen, ob der Radlader zuvor gestohlen wurde. Es sei nicht klar, ob es sich bei dem Duo um zwei Männer, oder möglicherweise um einen Mann und eine Frau handelte, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizistin wurde bei der Verfolgungsfahrt so schwer verletzt, dass unklar ist, ob sie zeitnah in den Dienst zurückkehren kann.