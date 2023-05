Tornesch / DUR – Mit dem Satz „Hallo Fans, hallo Freunde“ erlangte Wolf-Dieter Stubel Kultstatus. Über drei Jahrzehnte Begrüßte der Radiomoderator beim NDR herzlich und voller Energie seine Hörer. Nun ist er am 6. Mai in seiner Wahlheimat Tornesch (Kreis Pinneberg) in Schleswig-Holstein im Alter von 81 Jahren gestorben. Seine berühmte Begrüßung ist nun in weißen Buchstaben und auf dunklem Hintergrund mit dem Zusatz: „Dieses wird meine letzte Sendung sein.“auf seiner Internetseite zu lesen.

Nicht nur seine Stimme, sondern auch seine Geschichten rund um die Bands, die er liebte und seine Lebenserfahrung machten seine Sendung aus. Zuletzt lebte der Moderator in Tornesch.

Radiolegende Wolf-Dieter Stubel – ein Multitalent

Wirft man einen Blick auf seine Internetseite dann kann man dort lesen, dass es ihm schwerfiel anderen zu sagen, was er beruflich eigentlich gemacht hat. Selbst wenn die meisten ihn als „die Stimme der internationalen Hitparade“ von NDR2 kannten, war er vielmehr als nur Moderator. Er arbeitete unter auch als Autor, Herausgeber, Textdichter, Musikredakteur, Schauspieler und Sprecher.

Bei der Fernsehsendung „MOT“ (Music On Top) kündigte er mit seiner prägnanten Stimme die Gäste der Show an. Zudem hat er Filme und TV-Shows synchronisiert. Unter anderem war seine Stimme bei „Bonanza“ und „Die Unbestechlichen“ zu hören. Auch als Herausgeber der beliebten Buchreihe „Weihnachtsgeschichten am Kamin“ war er äußerst erfolgreich.

Mit Wolf-Dieter Stubel geht eine weitere Stimme der Radiogeschichte.