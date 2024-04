Osnabrück - Eine 68 Jahre alte Radfahrerin ist in Osnabrück bei einem Zusammenstoß mit einem Wohnmobil schwer verletzt worden. Der 69 Jahre alter Wohnmobilfahrer übersah die Frau am Sonntagabend beim Abbiegen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Frau kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus.