Lingen - Eine Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall in Lingen im Landkreis Emsland schwer verletzt worden. Der 26 Jahre alte Fahrer eines Transporters habe am Samstagmorgen beim Linksabbiegen in eine Straße die ihm entgegenkommende Radfahrerin übersehen, teilte die Polizei mit. Er fuhr die 60-Jährige an. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.