Grimma - Eine 77-jährige Fahrerin eines E-Bikes ist in Grimma (Landkreis Leipzig) gegen eine geschlossene Schranke gestoßen und gestürzt. Sie erlag ihren Verletzungen noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Demnach übersah die Radfahrerin am Sonntagnachmittag die Schranke und erlitt durch den Sturz schwerste Verletzungen. Neben Rettungskräften waren auch die Feuerwehr und ein Kriseninterventionsteam vor Ort. Die Ermittlungen dauern an.