Berlin - Eine Radfahrerin ist in Tempelhof-Schöneberg bei einem Unfall mit einem Lkw gestorben. Wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte, geschah das Unglück am Montagmorgen auf der Malteser Straße auf Höhe der Symeonstraße im Ortsteil Marienfelde. Was genau passierte, war zunächst unklar. Genauere Angaben machte die Polizei nicht. Die Malteser Straße war noch am Mittag ab Friedrichrodaer Straße bis zur Marienfelder Allee voll gesperrt. Zuvor hatte der „Tagesspiegel“ über den Unfall berichtet.