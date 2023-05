Berlin - Eine 63 Jahre alte Radfahrerin ist am Samstagmittag in Berlin-Lichterfelde gegen eine Autotür geprallt. Wie die Polizei Berlin am Sonntag mitteilte, fuhr die Frau an einem geparkten Auto vorbei, als sich dessen Fahrertür öffnete. Die 63-Jährige prallte laut Polizei gegen die Tür und erlitt Verletzungen an Arm und Kopf.