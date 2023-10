Berlin - Eine 33-jährige Radfahrerin ist im Stadtteil Prenzlauer Berg von einer Tram erfasst und schwer verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll die Frau am Samstagabend mit ihrem Fahrrad die Tramschienen auf der Danziger Straße überquert haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 32-Jährige Tramfahrer habe gehupt und eine Gefahrenbremsung ausgelöst - dennoch sei es zum Zusammenstoß gekommen. Die Frau erlitt Verletzungen am Kopf und im Rumpfbereich. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Der 32-Jährige erlitt einen Schock und wollte sich den Angaben zufolge selber in ärztliche Behandlung begeben. Fahrgäste wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) wünschten der Radfahrerin eine vollständige Genesung, wie sie in einem Statement am Sonntag mitteilten.