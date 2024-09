Leipzig - Eine 39-jährige Radfahrerin ist in Leipzig von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der 94 Jahre alte Autofahrer habe am Donnerstagmorgen nach links abbiegen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei habe er die entgegenkommende Radfahrerin übersehen. Rettungskräfte brachten die verletzte Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.