Dessau-Roßlau - Eine 43 Jahre alte Radfahrerin ist auf der falschen Seite gefahren, mit einer anderen Radfahrerin kollidiert und hat sich dabei schwer verletzt. Auf der Magdeburger Straße in Richtung Zerbst sei sie am Samstag mit einer 22-Jährigen zusammengestoßen, die den Radweg ebenfalls befahren wollte, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die 43-Jährige überschlug und verletzte sich schwer. Die 22-Jährige und ihr 24 Jahre alter Begleiter wurden leicht verletzt. Gegen beide Frauen sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.