Bitterfeld-Wolfen - Eine Radfahrerin ist an einer Kreuzung in Bitterfeld-Wolfen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) an einem zwischen zwei Kleintransportern gespannten Abschleppseil hängengeblieben und gestürzt. Die 56-Jährige habe sich dabei lebensgefährliche Kopfverletzungen zugezogen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Laut Polizei hatte ein 39-jähriger Fahrer eines Transporters am Samstag an der Einmündung zur B183 gewartet - einen weiteren Transporter im Schlepptau. Als er anfuhr, um abzubiegen, spannte sich das Seil in dem Moment, als die Radfahrerin zwischen den beiden Fahrzeugen hindurchfahren wollte. Die Frau kam in ein Krankenhaus, wie es hieß.