Osnabrück - Eine Radfahrerin hat am Freitag bei einem Unfall mit einem Auto in Osnabrück Verletzungen erlitten. Wie schwer die Frau verletzt wurde, war zunächst unklar, wie eine Polizeisprecherin sagte. Auch das Alter der Frau war zunächst unbekannt. An einer Kreuzung kam es den Angaben zufolge zum Zusammenstoß, demnach missachtete der Autofahrer vermutlich die Vorfahrt. Die Frau wurde verletzt, Polizei, Rettungsdienst und Notarzt rückten an. Die Unfallaufnahme dauere noch an, sagte die Sprecherin. Die Straße wurde gesperrt.