Brake - Eine 72-jährige Radfahrerin ist im Landkreis Wesermarsch von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 85 Jahre alte Autofahrerin hatte am Dienstag beim Linksabbiegen in Brake die Vorfahrt der Radfahrerin missachtet, wie die Polizei mitteilte. Die Frau stürzte nach dem Zusammenstoß von ihrem Pedelec und erlitt Verletzungen am Kopf. Sie wurde zunächst am Unfallort behandelt und dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.