Sömmerda - Eine Autofahrerin hat auf der Straße zwischen Schloßvippach und Eckstedt (beide Kreis Sömmerda) mit ihrem Wagen einen Radfahrer erfasst, der dadurch tödlich verletzt worden ist. Der 53-Jährige starb trotz sofort geleisteter Erster Hilfe noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei in Sömmerda mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Radfahrer vor dem Unfall am Freitagvormittag der 43 Jahre alten Autofahrerin die Vorfahrt genommen. Der genaue Hergang wird noch ermittelt. Die Kreisstraße wurde zeitweise voll gesperrt.