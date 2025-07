Ebeleben - Ein Radfahrer ist auf einem Radweg im Kyffhäuserkreis gestürzt und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, fanden Passanten den leblosen 71-Jährigen am Sonntagnachmittag auf dem Weg zwischen Ebeleben und Gundersleben. Der Rettungsdienst war im Einsatz. Jedoch starb der Mann noch an der Unfallstelle. Weshalb der 71-Jährige stürzte, war zunächst unklar. Laut Polizei gab es keine Hinweise auf einen weiteren Beteiligten an dem Unfall.