Halle - Auf regennasser Straße ist in Halle ein Fahrradfahrer gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Er sei in der Nacht zu Sonntag wegen der Nässe ins Schlingern geraten und habe sich bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen zugezogen, teilte die Polizei mit. Die Beamten betonten, dass es wichtig sei, beim Fahrradfahren immer einen Helm zu tragen, um sich bei Stürzen nicht so stark zu verletzten.