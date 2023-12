Grimma - Ein Radfahrer ist in Grimma (Landkreis Leipzig) von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der 73-Jährige erlag am Montag an der Unfallstelle seinen Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah ein 72-jähriger Autofahrer kurz vor dem Eingangsschild des Ortsteils Großbardau den Radfahrer am rechten Fahrbahnrand und fuhr mit seinem Wagen auf ihn auf. Durch den Zusammenstoß erlitt der Radler schwerste Verletzungen. Die Unfallstelle war über mehrere Stunden gesperrt.