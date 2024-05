Berlin - Ein 28-jähriger Radfahrer ist in Berlin-Lichtenberg von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann in der Nacht auf Freitag auf der Storkower Straße. Dabei soll er unvermittelt nach links auf die Straße gefahren und mit dem Auto eines 42-Jährigen, das in die gleiche Richtung unterwegs war, zusammengestoßen sein.

Der Radfahrer sei durch den Zusammenprall über das Auto geschleudert worden und auf der Straße liegen geblieben, hieß es. Er erlitt schwere Verletzungen und starb noch am Unfallort. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Nach Angaben eines Polizeisprechers ist der 28-Jährige der vierte Radfahrer, der bei einem Verkehrsunfall in Berlin im laufenden Jahr tödlich verletzt wurde.