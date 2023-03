Emden - Ein Radfahrer ist am Mittwochmorgen im Emdener Stadtteil Harsweg von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Fahrradfahrer, dessen Alter zunächst nicht bekannt war, habe ohne Licht eine Straße überquert, sagte ein Sprecher der Polizei Leer am Mittwochmorgen. Dabei sei er von einem Auto erfasst worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.