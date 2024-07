Braunlage/Leipzig - Ein Fahrradfahrer ist auf einer steil abschüssigen Straße in Braunlage im Landkreis Goslar mit einem Auto zusammengestoßen. Der 33-Jährige aus Leipzig erlitt dabei am Nachmittag schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto hatte demnach Vorfahrt gehabt. Der Radfahrer konnte am Nachmittag nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Insassen des Wagens blieben nach Polizeiangaben unverletzt. Der Unfall ereignete sich im Einmündungsbereich einer anderen Straße.