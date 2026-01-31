Ohne Licht und wahrscheinlich bei Rot: Ein Radfahrer überquert in Suhl eine Kreuzung und wird dabei von einem Transporter angefahren.

Suhl - Ein Radfahrer ist in Suhl angefahren und schwer am Kopf verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 38-Jährige am Freitagabend ohne Licht unterwegs und überquerte eine Kreuzung ersten Erkenntnissen zufolge bei Rot.

Den Angaben nach bog ein 54-jähriger Mann mit seinem Transporter auf der Würzburger Straße in Richtung Innenstadt ab und kollidierte mit dem Radfahrer. Der 38-Jährige stürzte. Ob der Mann wirklich bei Rot gefahren ist, sollen Hinweise von Zeugen zeigen.