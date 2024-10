Am Montagabend stoßen ein Radfahrer und ein Autofahrer auf einer Kreuzung in Chemnitz zusammen. Beide werden verletzt.

Chemnitz - Bei einem Unfall in Chemnitz ist ein Radfahrer nach Polizeiangaben bei Rot über eine Ampel gefahren und von einem Auto erfasst worden. Der 15-jährige Radler sei dabei schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der 40 Jahre alte Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Fahrradfahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall ereignete sich am Montagabend.